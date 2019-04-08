مصر | سقوط أشهر مزور للمحررات الرسمية والشهادات الجامعية لمن لديهم موانع قانونية بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط أشهر مزور للمحررات الرسمية والشهادات الجامعية لمن لديهم موانع قانونية بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أشهر مزور للمحررات الرسمية والشهادات الجامعية بالإسكندرية ممن لديهم موانع قانونية مقابل 3 الآف جنيه .

وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا بتقدم أحد الأشخاص لإحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية للتصديق على شهادة دراسية منسوب صدورها لإحدى الجامعات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لذات الجهة "مزور".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه "طالب" - مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية.

وبمناقشته قرر أنه تحصل على تلك الشهادة المزورة من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة أول مقابل مبلغ مالي.

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وبتكثيف التحريات تبين أن وراء إرتكاب تلك الواقعة "أحد الأشخاص" - مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة أول"، وقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسعاً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية ، وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطة المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه وبحوزته جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب" بفحصه فنياً تبين إحتوائه على البرنامج المستخدم فى ذلك النشاط ، ويحوى على ملفات بداخلها نماذج أختام شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره للعديد من الجامعات والجهات الحكومية المختلفة ، وكذا مجموعة كبيرة من الشهادات والتوكيلات المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية.

وكذا (3) هارد دسك تحوي نماذج أختام شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره للعديد من الجامعات والجهات الحكومية المختلفة.

وبمواجهة المتهم الأول إعترف بتلك الواقعة وأضاف بأنه تحصل على تلك الشهادة المزورة من المتهم الثانى مقابل مبلغ مالى قدره ثلاثة آلاف جنيه ، وأنه تقدم للتصديق عليها للحصول بموجبها على تأشيرة سفر لإحدى الدول الأجنبية، كما أقر الثانى بذلك وأضاف بحيازته للمضبوطات المزورة وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.