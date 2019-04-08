مصر | يقظة المسطحات المائية تنقذ شابا سقط من أعلى كوبري قصر النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يقظة المسطحات المائية تنقذ شابا سقط من أعلى كوبري قصر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لشرطة الييئة والمسطحات، اليوم الاثنين، من إنقاذ شاب سقط في نهر النيل أعلى كوبري قصر النيل.

وتلاحظ للخدمات الأمنية المعينة لتأمين المسطح المائي لنهر النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، سقوط أحد الأشخاص بنهر النيل من أعلى كوبري قصر النيل.

وعلى الفور تحركت الخدمات الأمنية وتمكنت من إنقاذه وانتشاله على قيد الحياة وإجراء الإسعافات الأولية له، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية به، وبسؤاله لم يتهم أحد بالتسبب في سقوطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

