مصر | عامل يقتل صديقه داخل مقهى بسبب "الضمنة" بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامل يقتل صديقه داخل مقهى بسبب "الضمنة" بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن أسكندرية، من ضبط عامل قتل صديقه عقب مشاجرة بينهما على "الضمنة" داخل مقهى.

وتلقى قسم شرطة ثان الرمل بلاغا من أحد المستشفيات بوصول "عامل مقيم بدائرة القسم، مصابًا بجرح طعنى نافذ بالصدر "متوفيًا".

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و"عامل مقيم بدائرة القسم"، حال تواجدهما بإحدى المقاهى بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" كان بحوزته، محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وت م إتخاذ الإجراءات القانونية.