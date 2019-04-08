مصر | "الداخلية" تفتتح 132 منفذ أمان لبيع السلع بأسعار مخفضة.. تعرف عليها (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تفتتح 132 منفذ أمان لبيع السلع بأسعار مخفضة.. تعرف عليها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت وزارة الداخلية، 132 منفذ أمان على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك في إطار مبادرة " كلنا واحد – وأهلا رمضان" لتوفير السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

ومن أبرزها 2 منفذ بحي الأسمرات بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، 2 منفذ بشارع مسيلمة بن الوليد بمنطقة غبريال بالإسكندرية، منفذ بالسوق التجارى لإسكان الشباب بمدينة الشروق بالقاهرة، منفذ بالحى العاشر مدينة نصر أمامموقف سوق العاشر بالقاهرة، منفذ متكامل بميدان الساعة بشارع النزهة بمدينة نصر القاهرة.

كما ضمت، منفذ بمدخل سوق السيارات بالحي العاشر بمدينة نصر بالقاهرة، منفذ متكامل بميدان محطة مصر بالإسكندرية، شارع المنصورية بحي الجمالية بالقاهرة، شادر لحوم طازجة بحي زهراء العاشر بمدينة نصر بالقاهرة، منفذ متكامل أمام موقف سوق العاشر بمدينة نصر بالقاهرة، تطوير المنفذ الكائن بجوار محطة مصر بالإسكندرية.

وفي سياق متصل واصل (626) فرع لكبرى السلاسل التجارية والمنتشرة على امتداد ربوع الجمهورية وهي (كارفور– كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية – إسبنس– الفرجانى – المحلاوى – هايبر – أوسكار– محلات أسواق الشرقية بالقليوبية) على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابياً على جموع المستهلكين.