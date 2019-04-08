مصر | نياية أبو النمرس تباشر التحقيق مع متهم بسرقة الماشية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نياية أبو النمرس تباشر التحقيق مع متهم بسرقة الماشية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت نياية أبو النمرس التحقيق مع المتهم بسرقة الماشية بمنطقة أبو النمرس، وقد تم ضبطه وبحوزته سلاح ناري بحوزته.

واعترف المتهم بسرقة الماشية بمنطقة أبو النمرس بالاتهامات المسندة إليه، مؤكدا أن السلاح الناري الذي ضبط بحوزته كان يحمله بغرض الدفاع عن نفسه في حالة تعرضه لخطر أثناء تنفيذه عمليات السرقة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم "وليد.م" عاطل، صادر ضده أحكام في 3 قضايا، وأنه تم ضبطه وبحوزته سلاح ناري عبارة عن "فرد خرطوش" وطلقتين ناريتين، تم التحفظ عليه بمعرفة الأمن.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تفيد تردد "وليد. م" عاطل المطلوب ضبطه في قضية سرقة ماشية على منطقة عزبة مدكور.

بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته سلاح نارى خرطوش، وطلقتين، وتبين أنه محكوم عليه فى 3 قضايا، وتحرر محضر بالواقعة.