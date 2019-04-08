مصر | المشدد 6 سنوات والغرامة لسائق لاتجاره في الهيروين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 6 سنوات والغرامة لسائق لاتجاره في الهيروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم حجازى محمد، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه عن تهمة حيازة سلاح نارى بالنزهة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد حريز وأيمن محمد محمد، وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.

وأسندت النيابة للمتهم حجازي محمد، سائق، تهمة حيازة وإحراز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى عير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح وذخائر نارية بدون تصريح.