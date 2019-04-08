انت الان تتابع السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

السكة الحديد - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الإثنين، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 35 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 20 دقيقة. وتعتذر الهيئة للمسافرين عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل.

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وأكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أهمية صفقة توريد وتصنيع العربات الجديدة مع التحالف الروسي المجري الممثل في شركة "ترانسماش هولدينج"، إذ أنها تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية، جاء ذلك خلال لقائه، أمس الأحد، مع بيتر كيفيك السفير المجري بالقاهرة، إذ آخر مستجدات تفعيل التعاقد المادي لصفقة