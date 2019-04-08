السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

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السكة الحديد - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الإثنين، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 35 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 20 دقيقة. وتعتذر الهيئة للمسافرين عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل.
وأكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أهمية صفقة توريد وتصنيع العربات الجديدة مع التحالف الروسي المجري الممثل في شركة "ترانسماش هولدينج"، إذ أنها تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية، جاء ذلك خلال لقائه، أمس الأحد، مع بيتر كيفيك السفير المجري بالقاهرة، إذ آخر مستجدات تفعيل التعاقد المادي لصفقة
وأكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أهمية صفقة توريد وتصنيع العربات الجديدة مع التحالف الروسي المجري الممثل في شركة "ترانسماش هولدينج"، إذ أنها تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية، جاء ذلك خلال لقائه، أمس الأحد، مع بيتر كيفيك السفير المجري بالقاهرة، إذ آخر مستجدات تفعيل التعاقد المادي لصفقة توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، والتي سبق توقيعها بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة "ترانسماش هولدينج".
وشدد الوزير على أهمية العلاقات المصرية المجرية الممتدة منذ عهود بعيدة، كما أنه يتطلع إلى استمرار هذه العلاقات الجيدة بين وزارة النقل وبين كل الجهات المختصة بالنقل والمواصلات في المجر، مشيرا إلى أهمية صفقة توريد وتصنيع العربات الجديدة إذ أنها ستسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع. (التفاصيل)
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