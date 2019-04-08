انت الان تتابع وزير الأوقاف: اتحاد علماء المسلمين «كيان إرهابي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وصف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ما يسمى بـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، الذى أسسه مفتي الإرهاب والدم ليكون بوقا لجماعة الإخوان الإرهابية، بأنه "ما هو إلا كيان مأجور فاقد للصلاحية، لا يُعتد برأيه ولا بما يصدر عنه من بيانات تغذي الفكر الإرهابي، وتخدم عناصر الإرهاب والشر". وقال وزير الأوقاف، في بيان، اليوم الإثنين: "لقد صار هذا الاتحاد المزعوم ملاذا لشتى جماعات التطرف وعناصر الهدم والخيانة الذين يخربون دولهم وأوطانهم بأيديهم عمالةً وخيانةً للدين والوطن وخدمة لأعدائهما".

وأضاف: "لا نرى عالما واحدا وسطيا ينتمي للجماعات الإرهابية والمتطرفة بين أعضاء هذا الاتحاد المأجور المشبوه". وطالب وزير الأوقاف بأن يصنف الانضمام إلى هذا الاتحاد بأنه انضمام إلى جماعة إرهابية محظورة، كونه جناحا تنظيريا للجماعة الإرهابية. والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بحسب ما جاء على موقعه الرسمي،