انت الان تتابع وزير النقل: تطوير شامل لورش السكة الحديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير النقل كامل الوزير

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه سيتم التطوير الشامل لكل ورش هيئة السكك الحديدية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة والتي سيتم شراؤها عن طريق لجان متخصصة تضم ممثلين عن الورش المختلفة، بالإضافة إلى أنه سيتم التعاون مع الشركات الأصلية المصنعة للجرارات للإشراف على عمل العمرات في ورش السكة الحديد بقطع الغيار الأصلية وبأيدي العمالة المصرية لتدريب العاملين المصريين ونقل الخبرات إليهم وتوفير العملة الصعبة وتوفير الوقت.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع رؤساء ورش ايرماس وكوم أبو راضي ولاتبين، بالإضافة إلى رئيسي شركتي "ايرتراك" و"ايجيفراي" لتجديدات وصيانة السكة الحديد بحضور رئيس الهيئة، لمتابعة أعمال صيانة وعمرات الجرارات وتحسين وتطوير العربات ومتابعة معدلات تجديد خطوط السكة الحديد.واستعرض الوزير معدلات الإنتاجية في

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