وزير النقل: تطوير شامل لورش السكة الحديد

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وزير النقل كامل الوزير
أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه سيتم التطوير الشامل لكل ورش هيئة السكك الحديدية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة والتي سيتم شراؤها عن طريق لجان متخصصة تضم ممثلين عن الورش المختلفة، بالإضافة إلى أنه سيتم التعاون مع الشركات الأصلية المصنعة للجرارات للإشراف على عمل العمرات في ورش السكة الحديد بقطع الغيار الأصلية وبأيدي العمالة المصرية لتدريب العاملين المصريين ونقل الخبرات إليهم وتوفير العملة الصعبة وتوفير الوقت.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع رؤساء ورش ايرماس وكوم أبو راضي ولاتبين، بالإضافة إلى رئيسي شركتي "ايرتراك" و"ايجيفراي" لتجديدات وصيانة السكة الحديد بحضور رئيس الهيئة، لمتابعة أعمال صيانة وعمرات الجرارات وتحسين وتطوير العربات ومتابعة معدلات تجديد خطوط السكة الحديد.واستعرض الوزير معدلات الإنتاجية في
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع رؤساء ورش ايرماس وكوم أبو راضي ولاتبين، بالإضافة إلى رئيسي شركتي "ايرتراك" و"ايجيفراي" لتجديدات وصيانة السكة الحديد بحضور رئيس الهيئة، لمتابعة أعمال صيانة وعمرات الجرارات وتحسين وتطوير العربات ومتابعة معدلات تجديد خطوط السكة الحديد.
واستعرض الوزير معدلات الإنتاجية في كل ورشة والمعدات الموجودة بها والخطة المستقبلية للتطوير، واحتياجات كل ورشة سواء ببناء ورش جديدة بها أو تدعيمها بالمعدات أو بقطع الغيار الأصلية، مشددا على عدم خروج أى جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تتم أعمال العمرات والصيانة للجرارات والتحسين والتطوير للعربات على أعلى مستوى من الجودة الفنية.
وأشار إلى أن الوزارة تسير فى عدة اتجاهات فيما يخص الجرارات لتدعيم قوة الجر، منها التعاقد على شراء جرارات جديدة.
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