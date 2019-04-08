انت الان تتابع الأرصاد: اليوم استمرار الطقس الحار.. وسقوط أمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط أقصى الغرب، وعلى جنوب الصعيد وغرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين جنوبية شرقية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 21 30شبين الكوم 20 30طنطا 18 26دمنهور 12 25الإسكندرية