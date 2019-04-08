شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» بختام منتدى الاقتصاد العالمي: تمكين المرأة على رأس أولويات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت د. رانيا المشاط، وزيرة السياحة، في ختام منتدى الاقتصاد العالمي، أن السياحة والسفر هما السبيل لتخطي الحدود بين الدول وتبادل الثقافات وبناء جسور من التواصل والتقارب بين البشر ونشر السلام خاصة في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخراً، على غرار انتهاج بعض الدول إجراءات حمائية وسياسات انغلاقية والتي ظهرت مؤخراً في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية ومعضلة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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وتطرقت المشاط إلى أهمية التعاون والانفتاح بين الشعوب وبعضها، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطة الترويحية الجديدة لمصر من خلال مفهوم People to People p2p والذي يرتكز على انفتاح الشعب المصري على الشعوب الأخرى، موضحة أن هذا الشعار سيكون له مردود إيجابي يتعلق بالأمن والسلام.

وتحدثت الوزيرة عن دور المرأة في الوطن العربي وريادتها في مصر، حيث أكدت على أن تمكين المرأة الآن على رأس أولويات الدولة، حيث أصبحت المرأة في مصر تتولى أعلى المناصب، فالمرأة المصرية حققت إنجازات عظيمة مع تمسكها بقيمها واعتزازها بعاداتها وتقاليدها، لافتة إلى وجود 8 وزيرات في الحكومة الحالية.

وأشارت الوزيرة، خلال اللقاءات، إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي يرتكز على تحقيق تنمية سياحية مستدامة تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.