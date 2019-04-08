شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الفلاحين: مؤتمر جماهيري حاشد بالشرقية لدعم التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، أن النقابة سوف تبدأ تنظيم سلسلة مؤتمرات حاشدة بعدد من المحافظات، لدعم التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها خلال شهر أبريل الجاري، لتعريف المواطنين والفلاحين بأهمية تلك التعديلات، وضرورة المشاركة في الاستفتاء عليها، حتى تستطيع مصر عبور تلك المرحلة الهامة بسلام.

وأوضح أمين عام الفلاحين، في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه اتفق مع الحاج محمد عبدالستار نقيب الفلاحين بالشرقية،على تنظيم مؤتمر جاهيرى حاشد للفلاحين الأسبوع المقبل،بكفور نجم بالابراهيمية،لشرح التعديلات الدستورية،وحث المواطنين على الخروج للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء،لافتا أن محافظة الشرقية من أكبر المحافظات الداعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي،لذلك سوف تبدأ النقابة العامة للفلاحين الزراعيين أولي مؤتمراتها بالشرقية،وتحديدا بمركز الابراهيمية، لافتا إلى أنهم بصدد توجيه الدعوة لكل الشخصيات العامة والأحزاب والنقابات والجمعيات والاتحادات،للمشاركة في هذا المؤتمر الكبير،الشى سوف تستضيفه قرية كفور نجم.

وأكد «ابواللوز» أهمية المشاركة الإيجابية للطبقة العاملة والبسيطة ممثلة في الفلاحين في كل ما يهم مشاكل الوطن، لافتا أن العمال والفلاحين هم أكثر الخاسرين من الدستور الحالي بعد إلغاء نسبة العمال والفلاحين بسبب لجنة الخمسين، مشددا على أهمية التنسيق بين العمال والفلاحين من أجل المشاركة والتأكيد على حقهم في تلك التعديلات.