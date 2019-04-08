شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الثلاثاء لطيف شمالًا معتدل على القاهرة (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الثلاثاء، انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من غرب وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد أحيانا.

وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «18- 27»، الإسكندرية «15 – 20»، قنا «20 – 33»، الأقصر «21– 34»، وأسوان «23 – 34».