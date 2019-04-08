شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: زيارة السيسي إلى واشنطن مُهمة للغاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق مارك كيميت أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة مهمة للغاية، خاصة وأن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية وينبغي تعزيزها.

وقال كيميت، في تصريحات خاصة لقناة (إكسترا نيوز) الفضائية، الإثنين، إنه «من المقرر أن تتناول مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب العلاقات المشتركة بين البلدين لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، والنواحي الاقتصادية».

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وأضاف: «أعتقد دائما أنه من المهم للغاية أن يتقابل الرؤساء مع بعضهم البعض، فإذا نظرنا إلى الطريقة التي يعمل بها الرئيس ترامب فنجد أنه لا يعمل من خلال طبقات معقدة من البيروقراطية، وإنما يحتاج إلى التحدث مع الرؤساء وجها إلى وجه..وبالتالي من الجيد أن يأتي الرئيس السيسي إلى واشنطن» .

ويبدأ الرئيس السيسي، الإثنين، زيارة رسمية للولايات المتحدة تستمر 3 أيام تلبية لدعوة من ترامب.

وتعد هذه هي الزيارة الثانية للرئيس السيسي على المستوى الرسمي، لكنها تعد سابع زيارة للرئيس للولايات المتحدة منذ توليه الحكم في صيف عام 2014 .