شكرا لقرائتكم خبر عن «محلية النواب» تناقش أزمة «كبائن المنتزة« الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة الهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن لجنة الإدارة المحلية، ستناقش طلب الإحاطة المقدم منها، الاثنين المقبل، والخاص بأزمة كبائن المنتزه شرق الإسكندرية، وكذلك مراجعة قانونية أوضاع شاغليها، والأحكام القضائية الصادرة في هذا الصدد.

وأضافت «المنشاوي» في طلبها أنها تقدمت بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية، بشأن نزع ملكية 800 كابينة من كبائن المنتزة، مشيرة إلى أن أصحاب هذه الكبائن هم ملاك بحق انتفاع وليسوا مستأجرين وملتزمون بسداد القيمة الايجارية والزيادات المقررة للايجارات وان هناك حكم قضائى صادر من مجلس الدولة بتاريخ 29 أغسطس 2015 وهو الفيصل الاخير والواضح في نوعية الحيازة وكذلك حدود حق الشركة في الادارة.

وتساءلت «المشناوى»: كيف للشركة أن تخطر أصحاب تلك الكبائن باخلاءها في شهر ابريل، وهو شهر دفع الايجارات السنوية المقررة، مؤكدة أنه لوكانت هناك نية لتطوير المكان، فمن حق أصحاب الكبائن، أن يعودوا إلى مرة أخرى إلى كبائنهم، فور انتهاء أعمال التطوير اسوة بما يحدث في تطوير العشوئيات وبشاير الخير .