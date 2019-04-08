شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 20 رحلة بالون طائر على متنها 400 سائح بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الأقصر، صباح الاثنين، إقلاع 20 رحلة بالون تابعة للشركات العاملة في مجال البالون الطائر، من مطار البالون، بالبر الغربى، تقل أكثر من 400 سائح من جنسيات مختلفة، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين المغربى والشرقى، والاستمتاع بها، نتيجة استقرار حالة الطقس التي تساعد على الطيران، ومشاهدة آثار ومعابد المدينة المنتشرة وسط المناظر الطبيعية المتاخمة للجبال وجمال النيل، نتيجة تحسن الأحوال الجوية، ووجود إشارة باستقرار حالة الطقس، وهبوطها بسلام في المناطق المخصصة لها.

وأكد هانى السيد، مدير شركة سندباد للبالون الطائر، أن سماء المدينة تزينت البوم الاثنين بعدد 20 رحلة للبالون من مختلف الشركات العاملة فبها، موضحاً ان الإقبال على الرحلات لم ينقطع ومستمرة دون توقف، لافتاً إلى ان رحلات البالون الطائر من اهم رحلات المغامرة التي يقدم عليها السياح الأجانب بالاقصر، موضحاً ان هناك تنسيق كامل مع الجهات الامنية بالمحافظة بقيادة اللواء طارق علام مدير الامن بالاضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الامنية بالهبوط بالبالون في غرب المدينة.

وأضاف أن سلطات الطيران المصرى تفرض قيودا ورقابة صارمة على رحلات البالون في سماء مدينة الأقصر،، بالاضافة إلى التنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدنى بمطار الاقصر، والتى تعطى إشارة البدء للتحليق بعد التأكد من استقرار حالة الطقس.