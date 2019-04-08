شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوزيد»: عرض نتائج تقييم القطار السريع والمونوريل على وزيري النقل والإسكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس سامي أبوزيد، مستشار وزير الإسكان، رئيس اللجنة الفنية لمشروع المونوريل والقطار السريع، إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عرض التقييم الفني والمالي على اللجنة العليا برئاسة وزيري الإسكان والنقل لمناقشة نتائج التقييم واختيار الفائز بتنفيذ المشروعين.

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن التحالفين اللذين يتنافسان على تنفيذ مشروع وهما «الكندى المصرى» الذي يضم شركات«بومبارديه وأوراسكوم والمقاولون العرب»، والثاني «الصينى المصري» الذي يضم شركات«CRCC والهيئة العربية للتصنيع وسامكريت».

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وأضاف في تصريحات ل المصري اليوم ان التحالفان فاءزان فنيا وان المعيار الثاني للتقييم واختيار الفائز هو العرض المالي والتسهيلات وكل ما يتعلق بفوائد التمويل وتغطيته للمشروع، وأشار إلى أن مدة تنفيذ المشروع ٣ سنوات.

ويتولى مكتبا «سيسترا الفرنسي- SYSTRA، و«أيكوم» الأمريكي- AECOM، وبمشاركة مكتب مصرى، تقديم الاستشارات الفنية للحكومة.

ويبلغ طول القطار السريع نحو 534 كيلو متر خط سكة حديد مزدوج لنقل الركاب والبضائع، دون تقاطعات سطحية، ويساهم في ربط العاصمة الإدارية، والقاهرة الجديدة بشبكة السكك الحديدية الحالية، وخدمة حركة نقل البضائع من وإلى مينائى السخنة والإسكندرية، ويساهم في تعزيز مخططات التنمية على امتداد مساره.

وتشترط الحكومة على التحالفات ضمن آليات التمويل المقترحة، توفير قرض ميسر يغطى التكلفة المالية بنسبة %100، أو التنفيذ من خلال نظام BOT.