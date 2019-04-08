شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. شيخ الأزهر يعيد تشكيل مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر في عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم، قرار بإعادة تشكيل مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري برئاسة شيخ الأزهر. Advertisements ويضم المجلس في عضويته عدد من الشخصيات العامة، منهم إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق، فايزة أبوالنجا مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، عبدالوهاب حسن رئيس المحكمة الدستورية السابق، شوقي علام مفتي الجمهورية، ونصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، محمد عمران، رئس هيئة الرقابة المالية، محمد سلطان محافظ الأسكندرية الأسبق، عاطف حلمي، وزير الاتصالات الاسبق، هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي، شيرين الشواربي استاذ الاقتصاد والعلوم اسياسية بجامعة القاهرة، وغيرهم لمدة 4 سنوات. وفيما يلي نص القرار

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