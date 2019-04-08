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«الأعلى للإعلام» يحقق في إساءة قناة الحدث لـ«الوطن» وشكوى «الإنتاج الإعلامي» غدًا

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مينا غالي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة جمال شوقي، اجتماعا الثلاثاء، لمناقشة عدد من الشكاوى التي تلقتها خلال الأيام الماضية.

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وتبحث اللجنة خلال اجتماعها شكوى من مدينة الإنتاج الإعلامي من معلومات خاطئة وتربص من جانب صحفي بصحيفة ورقية و٣ مواقع إخبارية نقلت عنه، وتضمنت ان المعلومات تم تكرارها عن عمد خلال الشهور الماضية بشكل يؤثر على الأسهم المتداولة للشركة في أسواق المال.

كما تبحث اللجنة شكوى أخرى من شركة إنتاج سينمائي ضد إحدى القنوات بتهمة بث مصنفات فنية دون سند قانوني بالمخالفة لقانون الملكية الفكرية.

وتبدأ اللجنة التحقيق في إساءة أحد برامج قناة الحدث اليوم لمؤسسة إعلامية هي جريدة الوطن وتوجيه إهانات جماعية للعاملين بها.

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