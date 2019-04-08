شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تعلن الكشف على 2000 مواطن بالكحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، عن الكشف على ٢٠٠٠ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي أقامتها مديرية الصحة بقرية الكحيل التابعة لمركز كفر البطيخ خلال اليومين الماضيين وذلك استكمالا لسلسلة القوافل الطبية التي تتم داخل مراكز ومدن المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبنائها.

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وتضمنت تلك القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية فضلا عن إجراء التحاليل والأشعة وتوفير العلاج اللازم بالمجان.

وأضافت المحافظ أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات وكذلك العلاج على نفقة الدولة.

وتوجه الدكتور خالد عبدالغنى مدير مديرية الصحة بالشكر إلى محافظ دمياط لتوفيرها كافة سبل الدعم الممكنة لنجاح هذه القوافل وتحقيقها للهدف المنشود بتقديم الرعاية الطبية لجميع المواطنين بنطاق المحافظة وخاصة بالقرى الأكثر احتياجا.