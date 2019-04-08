شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشارك في حفل سفارة رواندا بالقاهرة لتأبين ضحايا الإبادة الجماعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في المناسبة التي نظمتها سفارة رواندا في أحد فنادق القاهرة لإحياء ذكرى أكثر من 800 ألف شخص من التوتسي والهوتو قتلوا خلال أعمال الإبادة جماعية التي وقعت منذ ربع قرن.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال لقائها بالسفير أن هذه الكارثة الإنسانية التي حدثت عام 1994 برواندا والتي تعد مأساة إنسانية تعرض لها الشعب الرواندي أظهرت صلابته وإصراره على الوصول إلى حياة أفضل وهو ما يظهر في التقدم والتنمية التي وصلت إليها رواندا حاليا في كافة المجالات.
كما قامت وزيرة البيئة مع الحضور بإضاءة الشموع والوقوف دقيقة حداد لتأبين ضحايا الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا.
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