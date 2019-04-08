تبدأ بـ1205 جنيهات للمتر.. ننشر شروط وأسعار أرأضي الإسكان المتميز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

1091 قطعة أرض إسكان متميز، ينتظر المواطنون طرحها، في 13 مدينة جديدة، وبدأ التقديم للحجز أمس، ويستمر حتى 18 إبريل، من خلال الموقع المخصص للحجز (https://www.hdb-reservation.com)، ومن 30 إبريل وحتى 7 مايو المقبل.

وينشر الخليج 365، كل ما يتعلق بقطع أراضي الإسكان المتميز، من حيث أماكن تواجدها، أسعارها، شروط الحجز.

تتراوح مساحات قطع الأراضي الإسكان المتميز بين 594 وحتى 1072 مترًا، كما يوجد بعض الأراضي جاهزة للتسليم فور الحصول عليها، بينما مدن أخرى سيتم التسليم منتصف العام الجاري، أو نهاية العام.

الأسعار:

في مدينة برج العرب.. 80 قطعة أرض بسعر يصل إلى 1835 جنيهًا للمتر.

مدينة سوهاج الجديدة.. 120 قطعة أرض بـ1720 جنيهًا للمتر.

مدينة السادات.. 140 قطعة أرض بـ1265 جنيهًا للمتر.

مدينة العاشر من رمضان.. 161 قطعة أرض بـ1750 جنيهًا للمتر.

مدينة أكتوبر الجددية.. 100 قطعة بـ3285 جنيهًا للمتر.

مدينة أسوان الجديدة.. 50 قطعة أرض بـ 1205 جنيهات للمتر.

مدينة بدر.. 100 قطعة أرض بـ 2690 جنيهًا للمتر.

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مدينة أسيوط الجديدة.. 60 قطعة أرض بـ1350 جنيهًا للمتر.

مدينة قنا الجديدة.. 76 قطعة أرض بـ 1345جنيهًا للمتر.

مدينة طيبة الجديدة.. 73 قطعة أرض بـ 1265 جنيهًا للمتر.

مدينة أغرب قنا.. 70 قطعة أرض بـ 1715 جنيهًا للمتر.

مدينة أغرب أسيوط.. 50 قطعة أرض بـ 1980 جنيهًا للمتر.

مدينة الفيوم الجديدة.. 11 قطعة أرض بـ 1605 جنيهًا للمتر.

شروط الحجز:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

2- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها، وألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته.

3- يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص، الحصول على قطعة واحدة طبقًا للشروط الواردة بالكراسة.

الشروط البنائية:

جاءت الشروط البنائية في كراسة الشروط بنسبة لا تزيد عن 50%، على أن يكون عدد الأدوار أرضي بجانب 5 أدوار علوية متكررة، وفي بعض المدن 3 أدوار، ويسمح بعمل بدروم بالأنشطة المصرح بها فقط، ويسمح بعمل سطح 25% من المساحة المسموح بالبناء عليها.