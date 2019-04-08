مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين فى تصادم 4 سيارات بصحراوى البحيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 18 آخرين، فى حادث تصادم عدة سيارات بمركز أبو المطامير بالبحيرة. كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية. وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أبو المطامير، بوقوع حادث تصادم 4 سيارات، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى النوبارية وأبو المطامير العام لإسعافهم، وتقديم الرعاية الطبية لهم. Advertisements وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث، تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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