شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق العلمين الصحراوى بعد زوال الشبورة وسط انتشار الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، فتح طريق العلمين الصحراوى فى الاتجاهين بعد زوال الشبورة المائية من أعلى الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور منعا للحوادث. وكانت إدارة المرور قامت بإغلاق الطريق لوجود شبورة مائية، وتهيب إدارة المرور بالتزام سائقى السيارات بقرار الغلق واتباع تعليمات رجال المرور.

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