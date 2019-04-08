شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل طبية من الشرطة لعلاج المرضى بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع (الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

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تم استقبال الحالات التى بلغت (163) حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءاً، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات المختلفة.