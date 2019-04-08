شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال لعمال الغزل: 3.5 مليار جنيه أرباح متوقعة خلال 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك دراسة تفصيلية لتطوير صناعة الغزل والنسيج، لافتا إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا للنهوض بهذه الصناعة، مشيرا إلى أن خطة النهوض بالقطاع تتمثل فى تخصيص مبالغ مالية لتطوير البنية التحتية لعدد كبير من المصانع.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، خلال افتتاح قاعة التدريب والتثقيف والإجتماعات والمؤتمرات بعد تجديده ،بمقر النقابة العامة للغزل والنسيج، أنه سيتم العمل على تطوير الماكينات، قائلا :" مش هنخلى ماكينة حالتها أقل من 60% وهنجيب ماكينات على أعلى مستوى".

وتابع وزير قطاع الأعمال العام قائلا :"هنركب ماكينات أحسن من أى ماكينات موجودة فى القطاع الخاص" موجها كلمته لعمال الغزل والنسيج قائلا :"أيدينا فى أيديكم والتطوير لن يتم إلا بيكم" ، لافتا إلى أنه يعلم أن مرتبات العاملين فى قطاع الغزل والنسيج هى من أقل المرتبات بقطاع الأعمال العام ، قائلا :"صحيح بتخسروا لكن مش ذنب العامل".

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وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك مصانع بالقطاع تعمل ب 20 و 30 % طاقة وبانتاج غير جيد ، وأعددنا لجنة وزارية مع الزراعة والصناعة لاحكام الهدر الذى يحدث فى الصناعة.

وطمأن وزير قطاع الأعمال العام، عمال الغزل والنسيج ، قائلا :"بإذن الله الصناعة رايحة فى تطوير، ورايحين لتحقيق 3.5 مليار جنيه ربح خلال الـ 4 سنوات المقبلة" .

ووعد وزير قطاع الأعمال العام، عمال الغزل والنسيج ، بهيكلة اللوائح الخاصة بالمرتبات، قائلا :"المنح والمناسبات هتبقى حق ليكوا محدش هيقولكوا مش هتاخدوها وهيبقى ليكوا حق فى الإثابة وكلنا هنحط أيدينا فى أيد بعض عشان نطور المصانع والشركات".