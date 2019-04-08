شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للغزل: الصناعة تدهورت لفترات طويلة وحان وقت النهوض بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن قطاع الغزل والنسيج تدهور لفترات طويلة ولكن آن الآوان للتطوير فى ظل قيادة سياسية تدعم وتدرك مدى أهمية هذا القطاع .

وأضاف رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، خلال افتتاح قاعة التدريب والتثقيف والاجتماعات والمؤتمرات بعد تجديده، بمقر النقابة العامة للغزل والنسيج، أن هناك خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج و سيكون العامل المصرى شريك رئيسى فيها.

وطالب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، رؤساء الشركات البحث عن موارد جديدة غير تقليلدية للنهوض بالشركات، مطمئنا عمال الغزل والنسيج بأنه تم البدء فى العمل على تطوير الغزل والنسيج فى ضوء خطة ضخمة.