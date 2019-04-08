شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: الوزارة تخصص وتعد برامج تدريبية للعمال بالمصانع والشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، التهنئة للنقابة العامة للغزل والنسيج، لافتتاح قاعة التدريب والتثقيف والاجتماعات والمؤتمرات بعد تجديدها، مؤكدا على أهمية قطاع الغزل والنسيج كرافد من روافد الصناعة المصرية.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، خلال افتتاح قاعة التدريب والتثقيف والإجتماعات والمؤتمرات بعد تجديدها، بمقر النقابة العامة للغزل والنسيج، أن التدريب من أهم عناصر التطوير والنهوض بالصناعة.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارة قطاع الأعمال العام تولى اهتماما كبيرا بالتدريب وتخصص له مبالغ مالية ضخمة ضمن خطتها، لافتا إلى أن الوزارة تخصص وتعد برامج تدريبية للعمال بالمصانع والشركات، مطالبا بربط قاعات تدريب نقابة الغزل والنسيج ببرامج تدريب الشركات والمصانع.

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وأكد توفيق أن قطاع الغزل والنسيج من أهم القطاعات فى مصر ويستحق أن يكون القطاع المعنى بالدراسة، مؤكدا أننا لدينا أطلال صناعة، قائلا:" شفت خراب ومصانع لا يجب أن تكون على الخريطة ولكنى أؤكد أن قطار تطوير الصناعة انطلق".