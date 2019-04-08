شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يشارك بموتمر برلين للتحول فى مصادر الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه صباح اليوم الاثنين، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى العاصمة الألمانية برلين وذلك للمشاركة فى الدورة الخامسة لحوار برلين للتحول فى مصادر الطاقة، والمقرر عقدها بمقر وزارة الخارجية ببرلين خلال يومى 9 و10 أبريل الجارى.

ومن المنتظر أن يشارك الدكتور شاكر فى جلسات حوارية تحت عنوان "مستقبل قوى الطاقة الكهربائية" و "آثار الاستثمارات فى تكامل التحول فى الطاقة".

Advertisements

ويشارك الوزير أيضا فى ورشة عمل تنظمها شركة سيمنز الألمانية بمقر سفارة مصر ببرلين، وذلك تحت عنوان " إمكانيات وفرص تصنيع الوقود الكهربائى E.Fuel فى مصر".

وأكد الدكتور شاكر على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لتحقيق التحول الكامل فى الطاقة، حيث قام القطاع بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة فى الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة المستدامة على أرض مصر.

كما أشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى التى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

