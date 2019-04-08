شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقابة الغزل والنسيج لوزير قطاع الأعمال: إحنا معاك لتطوير الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إننا على أعتاب ثورة صناعية فى قطاع الغزل والنسيج، موضحا أنه لأول مرة فى تاريخ العمل النقابى بقطاع الغزل والنسيج يعتلى العمل النقابى 42 سيدة يمثلون إضافة حقيقية لهذا القطاع .

وأكد رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، خلال افتتاح قاعة التدريب والتثقيف والإجتماعات والمؤتمرات بعد تجديده، بمقر النقابة العامة للغزل والنسيج، أن قطاع الغزل والنسيج قطاع حيوى وهام، قائلا: "كان اللى بيجوز ابنه ولا بنته بيجوزها على محصول القطن".

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ووجه رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، كلمته لوزيرا القوى العاملة وقطاع الأعمال قائلا:" إحنا العمال إيدينا معكم لتطوير صناعة الغزل والنسيج ومش عايزين مطالب فئوية ولا حافز ولا وجبة عايزين صناعتنا ترجع تانى وصبرنا صبر أيوب".

وتابع رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، قائلا: "إحنا أقل أجور فى مصر وعندنا مشاكل فى العلاج والمواصلات والتأمينات ومتحملين ولا نملك غير إننا نطبطب على العمال"، موجها لوزير قطاع الأعمال العام:"مش عاوزين مطالب فئوية إحنا معاك لتطوير الصناعة وإحنا أيوب عمال مصر ولكننا مع بلدنا ورئيسنا سنقول نعم للتعديلات الدستورية".





