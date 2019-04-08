مصر | المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق متهم بالاتجار في المخدرات بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق متهم بالاتجار في المخدرات بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم كمال عصام، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالسلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد حريز و أيمن محمد محمد، وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.

وأسندت النيابة للمتهم كمال عصام، سائق، تهمة حيازة وإحراز مخدر "FuB-AmB" بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى عير الأحوال المصرح بها قانونا.