مصر | الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لشقيقين بتهمة الاتجار بالهيروين فى الساحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لشقيقين بتهمة الاتجار بالهيروين فى الساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالاتجار بمخدر الهيروين بالساحل، بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد حريز و أيمن محمد محمد، وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.

وأسندت النيابة للمتهمن "عبده محمد، رمضان محمد"، تهمة حيازة وإحراز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.