مصر | المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق للاتجار بالمخدرات فى المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق للاتجار بالمخدرات فى المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم محمد عنتر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالمطرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد حريز و أيمن محمد محمد، وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.

وأسندت النيابة للمتهم محمد عنتر، سائق، تهمة حيازة وإحراز مخدر "FuB-AmB" بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى عير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت النيابة للمتهم حيازة أقراص مخدر "الكلونازيام" بدون تصريح.