مصر | "أمانة مجند" تعيد حقيبة بداخلها 6 آلاف جنيه لطالب فقدها بمحطة مترو الأنفاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمانة مجند" تعيد حقيبة بداخلها 6 آلاف جنيه لطالب فقدها بمحطة مترو الأنفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت شرطة النقل والمواصلات، حقيبة بها قرابة الـ6 آلاف جنيه لطالب، فقدها في مترو الأنفاق.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا مفاده أنه أثناء قيام المجند هاني رؤوف بشرى من قوة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بملاحظة الحالة الأمنية برصيف العتبة بمحطة الأهرام لمترو الأنفاق عثُر على حقيبة يد، بداخلها مبلغ مالي (5925) جنيه، بطاقة رقم قومي ورخصة قيادة باسم طالب بإحدى الجامعات، ومقيم بمحافظة الغربية.

وعلى الفور قام المجند المذكور بالإخطار بعثوره على الحقيبة المشار إليها وبإجراء التحريات اللازمة للاستدلال على مالكها وبمراجعة كاميرات المحطة تمكنت التوصل إلى مالك الحقيبة والتواصل معه حال نزوله من القطار بمحطة العتبة لمترو الأنفاق والتواصل معه، وقرر أنه فقد الحقيبة المشار إليها أثناء تواجده على رصيف المحطة، وأدلى بأوصافها وسلمت له بكامل محتوياتها.

وأبدى صاحب الحقيبة امتنانه ووجه الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول في إعادة المفقودات الخاصة به.

