مصر | عاجل.. مصرع وإصابة 20 في حادث تصادم مروع بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصرع وإصابة 20 في حادث تصادم مروع بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 18 آخرين، فى حادث تصادم عدة سيارات بمركز أبو المطامير بالبحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أبو المطامير، بوقوع حادث تصادم 4 سيارات، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى النوبارية وأبو المطامير العام لإسعافهم، وتقديم الرعاية الطبية لهم، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالحادث، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.