مصر | سقوط شخصين بأسيوط لجمعهما 29 مليون جنيه من أموال المصريين بالخارج

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بأسيوط لجمعهما 29 مليون جنيه من أموال المصريين بالخارج.

ووردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد مفادها قيام (مدرس) 1973يعمل بإحدى الدول العربية، سبق اتهامه في قضية "اتجار في النقد" وابن شقيقه مقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال الأول، وإرسال تلك الأموال داخل البلاد في صورة بضائع وبعضها بالدولار الأمريكي لبعض التجار والمستوردين، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري بحساب "الثاني" ابن شقيقه ببنكين بأسيوط، والذي يقوم بسحبها وتسليمها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل [29,000,000 تسعة وعشرون مليون جنيه مصرى].

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.