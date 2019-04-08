أخبار مصر | خلال اجتماع الوزراء.. التموين: طرح كيلو الفول بـ ١٤جنيها في رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال اجتماع الوزراء.. التموين: طرح كيلو الفول بـ ١٤جنيها في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، وذلك بحضور وزراء التموين، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والإسكان، ونائبى وزيرى الكهرباء والمالية ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير مخزون استراتيجى من السلع الأساسية، وتفادى أى نقص فى الكميات المعروضة من السلع، حتى لا ترتفع أسعارها، مع العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار تناسب ذوى الدخول المحدودة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى البروتوكول الموقع بين وزارة التموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأهمية الاستفادة من بنود البروتوكول فى تحقيق وفرة فى السلع، خاصة الخضراوات واللحوم والاسماك، بما ينعكس على تخفيض أسعارها.

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من جانبه، استعرض د. على مصيلحي وزير التموين موقف مخزون السلع الاستراتيجية، حيث أشار إلى أن وزارة التموين تعمل حالياً على زيادة المخزون ليكفى فترة تتراوح بين ٥-٦ أشهر بعدما كان يتم الاكتفاء بمخزون ٣ أشهر فقط.

وأكد مصيلحي تزايد المخزون الاستراتيجي من القمح والسكر والزيت، بالإضافة إلى توافر كميات كافية من اللحوم الحية التى لا توجد أية مشكلات حالياً فى كمياتها، وكذا الدواجن المجمدة.

وأضاف أن الكميات التى تم استيرادها من الفول أسهمت فى انخفاض السعر، حيث سيتم طرح كيلو الفول بـ ١٤ جنيهاً فقط من خلال ٢٢٠ موقعاً لمعارض أهلاً رمضان اعتباراً من ٢٠ أبريل.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بطلب موافاته بتقرير أسبوعى حول موقف السلع الأساسية وكمياتها، بما فيها مصادر الطاقة وأسطوانات البوتوجاز، وكذا مؤشرات نقص المعروض من أية سلعة، حتى يتسنى اتخاذ إجراءات فورية لتعويض النقص.