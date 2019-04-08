أخبار مصر | افتتاح المؤتمر الدولي الأول لمركز التميز التربوي بـ"تربية عين شمس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح المؤتمر الدولي الأول لمركز التميز التربوي بـ"تربية عين شمس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح ا.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا و البحوث وا.د. ماجد أبو العينين عميد كلية التربية مؤتمر "مؤتمر القيادة التعليمية و تحديات العصر التكنولوجي" والذى ينظمه مركز التميز التربوى بكلية التربية بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين بحضور ا.د.مجدى أمين مدير الاكاديمية المهنية للمعلمين و ا.د عادل سلامة أمين عام المؤتمر و د. رشا كمال مقرر المؤتمر و لفيف من أساتذة الجامعات العربية والمصرية.

حيث اشار ا.د. عبد الناصر سنجاب فى كلمته الى الحراك العلمى الذى تشهده جامعة عين شمس فى الاونه الاخيرة من عقد العديد من المؤتمرات العلمية والشراكات البحثية والتى من بينها مؤتمر الجامعة الثامن و مشاركتها فى المنتدى العالمى الأول للتعليم العالي الذى نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و تطبيقاً لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بكون عام ٢٠١٩ عاما التعليم.

ومؤكد اهمية الدور القيادى والفاعل الذى يؤدية المعلم فى تربية و تنشئة الاجيال فى مختلف المراحل الدراسية بدءا من التعليم الاساسى ووصولاً للطالب الجامعي ومشددا على ضرورة تنمية المهارات والتربوية للمعيدين بالجامعات.

واوضح ا.د. ماجد أبو العينين ان كلية التربية جامعة عين شمس تعد من اقدم واعرق الصروح التعليمية فى الوطن العربي كما تتميز بجمعها بين الاصالة و الحداثة وذلك من خلال عدد كبير من المراكز التى تهدف لتنمية وتطوير العملية التعليمية بمختلف عناصرها وكذلك بعقد العديد من المؤتمرات العلمية الدولية لتحقيق التواصل و الإطلاع على احدث التقنيات والاساليب التعليمية والتكنولوجية والاستفادة من التجارب الدولية المميزة.

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كما اكد ا.د مجدى امين أهمية تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات التعليمية للنهوض بالتعليم حيث تهتم الأكاديمية المهنية للمعلمين بتدريب وتنمية المهارات وقدرات المعلمين و كذلك تدريب وتنمية مختلف الكوادر القيادية وخاصة فى العصر التكنولوجي الحديث.

واستعرض ا.د. عادل سلامة بعض فاعليات المؤتمر التى تستمر على مدار يومين ويقدمها ذوو الإختصاص من أكاديميين وخبراء ومربين في مجالات التربية المختلفة و تتضمن وورش عمل متنوعة تتناول قضايا تربوية وتحديات تكنولوجية ذات صلة أهمية للعاملين في الميدان التربوي.

كما يقام على هامش المؤتمر معرض "Education better For School Smart "وورش عمل للشركات التكنولوجية التي تقدم ابتكارات وخدمات مميزة في مجال التعليم وورش عمل عن كيفية كتابة المشاريع الدولية والعديد من الجلسات العلمية.

واستعرضت د. رشا كمال عددا من إلانجازات والنقاط المضيئة لمركز التميز التربوى منذ إنشائه عام ٢٠١٢ مشيرة الى بعض اهداف المؤتمر وهى عرض ومناقشة التحديات والفرص، والحلول العملية المقترحة، وكذلك الإبتكارات في مجال التعليم، و نشر المعرفة والإطلاع على المستجدات والتغييرات الحديثة في مجال التربية والتعليم فى عصر التحديات التكنولوجية ، وتوفير منصة بهدف تبادل الأفكار، ونتائج البحوث، لتحسين جودة التعليم ،ً لخطة وزارة التربية والتعليم ولتطوير التعليم في مصر وتعزيز نوعية وجودة الممارسات في هذا القطاع.

كما يهدف المؤتمر أيضا إلى مناقشة القضايا والإتجاهات التعليمية الراهنة ذات الصلة بمستجدات واقع التعليم فى مصر والذي يتميز بتعاون مثمر بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي متمثلة في الشراكة بين كليات التربية والمدارس وتعزيز دور قادة المؤسسات التعليمية بشكل عام والمدارس بشكل خاص كمنتجين للمعرفة بإستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة كماً يهدف المؤتمر إلى إنشاء شبكة تواصل مستدامة.

وفى الختام أهدى ا.د. عبد الناصر سنجاب و ا.د. ماجد أبو العينين درع مركز التميز لضيوف المؤتمر والقائمين عليه.