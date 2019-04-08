دماء وفرد خرطوش وتوك توك.. لغز جثة "جراج الحوامدية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"الواد أحمد مختفي.. ماحدش شافه من امبارح؟" سؤال طرحته والدة الشاب العشريني على قاطني المنزل حيث شعرت بانقباض في الصدر لدى عدم ظهور نجلها الذي يقيم بمفرده في مسكن آخر ملكهم، فطالبت أحدهم بالتوجه إليه والاطمئنان عليه ليكتف الطامة الكبرى.

عُثر على "أحمد" جثة هامدة مسجاة على الأرض بالجراج وإلى جواره فرد خرطوش ودراجة نارية "توك تك" يعمل عليه فأبلغت أسرته الشرطة.

دقائق معدودة احتاجها رجال الشرطة للوصول إلى محل البلاغ، وكشفت معاينة العميد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية أن الجثة لسائق توك توك يدعى "أحمد.ع" يبلغ من العمر 25 سنة، بها طلقة في البطن، وسلامة منافذ ومداخل الجراج كونه مغلقا من الداخل، وأن تاريخ الوفاة يعود إلى 24 ساعة قبل اكتشافها.

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استمع رجال المباحث إلى أقوال أسرة الشاب المتوفى وأكدوا أن نجلهم كان يعاني أزمة نفسية، ويقيم بمفرده منذ فترة في المنزل محل الواقعة، ولم يشتبهوا او يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.

ورجحت التحريات بقيادة المقدم أحمد نجم مفتش الجنوب انتحار الشاب بإطلاق النار على نفسه أو خروج طلقة بالخطأ أثناء لهوه بفرد الخرطوش محلي الصنع لاسيما أن الطلقة أصابت منطقة البطن.

تم نقل الجثة إلى مستشفى الحوامدية العام، وتحرير المحضر اللازم أحاله اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.