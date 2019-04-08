"الولاعة مغشوشة".. ضبط 14 ألف قطعة غير مطابقة للمواصفات ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين مقر شركة استيراد ببولاق الدكرور؛ لاتهام مالكها بطرح رسالة "ولاعات" غير مطابقة للمواصفات.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة أكدتها التحريات أن "حسام. م. ن" صاحب شركة استيراد وتصدير ببولاق الدكرور، قام باستيراد رسالة "ولاعات" بكميات كبيرة غير مطابقة للمواصفات القياسية ومرفوضة نهائيا من قبل الرقابة على الصادرات والواردات.

وأفادت التحريات أن مالك الشركة طرح تلك الكميات في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واستهدفت حملة الشركة وأمكن ضبط المتحرى عنه وعُثر على 14 ألفا و430 قطعة ولاعة غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.