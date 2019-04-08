أمن الجيزة: ضبط 33 تاجر مخدرات و10 قطع أسلحة و337 طلقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

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أسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 36 متهمًا بينهم 33 اتجارا في المواد المخدرة و3 حالات تعاطي، وذلك بمضبوطات بلغت 2682 جرام حشيش، 228 قرصا مخدرا و59 جراما من مخدر الهيروين.

في مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 10 متهمين، عُثر بحوزتهم على 9 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم وطبنجة و337 طلقة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.