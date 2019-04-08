"تدخل المحليات وكود الحريق".. تتصدران اجتماع غرفة المنشآت السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصدرت مشكلات تدخل المحليات في نشاط المنشآت السياحية والإضرار بمصالحها دون وجه حق، اجتماع غرفة المنشآت السياحية، وبعض أعضاء مجلس الإدارة بمدينة رأس البر بدمياط، مع مستثمري ومديري المنشآت والمطاعم السياحية بمنطقة وسط وشمال الدلتا ومدن القناة.

وتعالت شكاوى المستثمرين من التدخل السافر من قبل بعض أجهزة المحليات في نشاطها، الأمر الذي كان وراء إصدار قرارات غير قانونية من قبل المحليات بالإغلاق ودون سند قانوني.

وأكد الحاضرون، أن هذه التجاوزات فاقت الحد، وأن هذه الممارسات الخاطئة من قبل بعض المحليات، تؤدي إلى تسريح العمالة لعدم قدرة المنشآت السياحية الوفاء بإلتزاماتها تجاه عمالها فضلاً عن عدم قدرة هذه المنشآت سداد مستحقات الدولة من كهرباء ومياه ورسوم بيئة وتأمينات إجتماعية، ومساهمات عمالية نتيجة لعدم تحقيق النشاط لأية إيرادات من جراء هذه التدخلات.

وطالب الحضور، من رئيس غرفة المنشآت السياحية عادل المصري، ضرورة التدخل لمصلحة أعضاء الغرفة والجمعية العمومية، ورفع هذه الشكاوى إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لعقد لقاء عاجل مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لإصدار تعليماته بضرورة وقف هذه التجاوزات القانونية وإلتزام المحليات بمواد القوانين التي تؤكد أن وزارة السياحة دون غيرها هى المعنية بالمراقبة والإشراف على النشاط السياحي، وإنها هي وحدها التي تحدد اختصاصات اللجان التفتيشية وأعضائها.

Advertisements

ودعا المستثمرون ومديرو المنشآت السياحية، إلى ضرورة تعديل كود الحريق الخاص بالمنشآت السياحية ليكون كوداً خاصاً بهم، وعدم ربط هذا الكود بما يتم تطبيقه على المنشآت الفندقية لوجود العديد من الاختلافات والفوارق بين مبان المنشآت السياحية والفندقية، مؤكدين أن هذا الكود الحالي يؤدي إلى وقف نشاط العديد من المنشآت لصعوبة تطبيقه وعدم ملائمته على أرض الواقع.

من جانبه أكد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية، اتفاقه مع كل ما أورده أصحاب ومستثمرو ومديرو المنشآت السياحية من المشاكل التي أصبحت مشاكل مزمنة وتحتاج إلى تدخل حقيقى من قبل الحكومة، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد بين أعضاء الحكومة تناغماً وتنسيقاً وتعاوناً كبيراً يمكن من خلاله حل هذه المشاكل.

وأوضح المصري، أن الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، تعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع السياحي بشكل عام ، وأنها حريصة على رفع كل المعاناه التى يتعرض لها القطاع السياحي، من خلال التشاور والتنسيق مع زملائها بالحكومة المعنيين وذوي الارتباط المباشر وغير المباشر مع القطاع السياحي.

ونوه رئيس غرة المنشآت، إلى أن الغرفة أعدت مذكرة تتضمن المشاكل التي تتعرض لها المنشآت السياحية ، وكذلك الحلول المقترحة - من وجهة نظر الغرفة – لعرضها على وزيرة السياحة عقب عودتها من رحلتها للأردن ، كما أننا سنقوم بعرض أيضاً هذه المذكرة وما تتضمنه من مشاكل على مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية في الاجتماع المقبل ، لتدعيم موقف المنشآت في طلباتها الشرعية والقانونية ، وأن المجلس لن يتوان عن تحقيق مطالب أعضاء جمعيته العمومية، والتأكيد على أن المنشآت والمطاعم السياحية، أحد الأذرع المهمة في صناعة السياحة المصرية والتي تعد رافداً أساسياً سواء في استقطاب العمالة أو في سداد كافة الإلتزامات المستحقة عليها للدولة، بخلاف المطاعم الشعبية الخاضعة للمحليات التي لا تطبق عليها الرسوم والضرائب وغيرها ممن تقع على المنشآت والمطاعم السياحية.

حضر الاجتماع هشام وهبة عضو مجلس الإدارة، وعلي كامل منصور، رئيس فرع غرفة المنشآت السياحية بوسط وشمال الدلتا ومدن القناة، وأحمد الناظر، الأمين العام للغرفة الرئيسية بالقاهرة.