وزير الأوقاف: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بوق إرهابي مأجور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جرى تأسيسه ليكون بوقا لجماعة الإخوان الإرهابية، وما هو إلا كيان مأجور فاقد الصلاحية.
وأضاف في بيان له الاثنين، أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لا يعتد برأيه ولا بما يصدر عنه من بيانات تغذي الفكر الإرهابي وتخدم عناصر الإرهاب والشر، وصار ملاذا لشتى جماعات التطرّف وعناصر الهدم والخيانة الذين يخربون دولهم وأوطانهم بأيديهم عمالة وخيانة للدين والوطن وخدمة لأعدائهما.
وتابع وزير الأوقاف: "أروني عالما واحدا وسطيا لا ينتمي للجماعات الإرهابية والمتطرفة بين أعضاء هذا الاتحاد المأجور المشبوه، وأرى أن يصنف الانضمام إليه على أنه انضمام إلى جماعة إرهابية محظورة، كونه جناحا تنظيريا للجماعة الإرهابية".
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