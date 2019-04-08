برلماني: إزالة التعديات على السكة الحديد يكفي لسداد ديونها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بجهود المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في إزالة جميع التعديات على حرم السكة الحديد، معلنا تأييده التام والمطلق لما طالب به وزير النقل من شرطة النقل والمواصلات بالتعاون مع الوزارة في إزالة التعديات؛ من أجل استغلالها واستثمارها بما يحقق إيرادات للهيئة.

وقال "مسعود"، في بيان اليوم، إن إزالة التعديات واستغلالها أفضل استغلال يكفي لسداد الديون والقروض وفوائدها التي تكبل مرفق السكك الحديدية وتجعله دائما يحقق خسائر فادحة بل سيحول هذا المرفق إلى مرفق يحقق فائضا في ميزانيته.

وأعرب مسعود، عن ثقته الكاملة في قدرة المهندس كامل الوزير على حسم هذا الملف وطالب حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمساندة جهود وسياسة المهندس كامل الوزير لتحرير حرم السكة الحديد من جميع المتعدين عليه.