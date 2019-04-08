كامل الوزير: عدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من حالتة الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال وزير النقل المهندس كامل الوزير، إنه سيتم التطوير الشامل لكل ورش هيئة السكك الحديدية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بها وتوفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة والتي سيتم شراؤها عن طريق لجان متخصصة تضم ممثلين عن الورش المختلفة، بالإضافة إلى أنه سيتم التعاون مع الشركات الأصلية المصنعة للجرارات للإشراف على عمل العمرات في ورش السكة الحديد بقطع الغيار الأصلية وبأيدي العمالة المصرية لتدريب العاملين المصريين ونقل الخبرات إليهم وتوفير العملة الصعبة وتوفير الوقت.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير النقل مع رؤساء ورش ايرماس وكوم أبو راضي ولاتبين، بالإضافة إلى رئيسي شركتي "ايرتراك" و"ايجيفراي" لتجديدات وصيانة السكة الحديد بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية، وذلك لمتابعة أعمال صيانة وعمرات الجرارات وتحسين وتطوير العربات ومتابعة معدلات تجديد خطوط السكة الحديد.

وذكرت وزارة النقل، في بيان اليوم الاثنين، أن الوزير استعرض معدلات الإنتاجية في كل ورشة والمعدات الموجودة بها والخطة المستقبلية للتطوير، واحتياجات كل ورشة سواء ببناء ورش جديدة بها أو تدعيمها بالمعدات أو بقطع الغيار الأصلية.

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وشدد الوزير على عدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تتم أعمال العمرات والصيانة للجرارات والتحسين والتطوير للعربات على أعلى مستوى من الجودة الفنية، مشيرا إلى أن الوزارة تسير فى عدة اتجاهات فيما يخص الجرارات لتدعيم قوة الجر، منها التعاقد على شراء جرارات جديدة (250 جرارا) وصيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات.

وفيما يخص أسطول العربات، أوضح وزير النقل أن الوزارة تسير فى اتجاهين متوازيين، الأول يتمثل في تحسين وتطوير الأسطول الحالي، والثاني هو تدعيم الأسطول بعربات جديدة تساهم في تقديم خدمة مميزة للركاب، حيث تم التعاقد على 1300 عربة جديدة، كما سيتم قريبا التعاقد على 6 قطارات جديدة للركاب.

كما استعرض الوزير معدلات التنفيذ لأعمال تجديد وصيانة السكك الحديدية من خلال شركتي "ايرتراك" و"ايجيفراي"، مؤكدا أهمية هذه الأعمال لزيادة معدلات السلامة والأمان بمسير القطارات، بالإضافة إلى ارتباطها بمشروعات تحديث نظم الإشارات التي تنفذه وزارة النقل لمسافة 1100 كم بتكلفة 12,6 مليار جنيه.

وقال وزير النقل إنه سيتم تدعيم هاتين الشركتين بمعدات جديدة تزيد من المعدلات الشهرية لتجديد السكة ثلاثة أضعاف المعدلات الحالية وترفع كفاءة الماكينات الحالية، وكذلك حل مشكلة الفلنكات وتجديد ورش الشركتين بما يمكنهما من القيام بكافة الأعمال المطلوبة.​