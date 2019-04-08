برلماني: تعديل الدستور ضرورة ملحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب سليمان العميري، إن التعديلات الدستورية أصبحت ضرورة لا غنى عنها، بعد ثبوت بالدليل القاطع أن دستور 2014 كان دستورا للضرورة وبالفعل بعد استقرار الأوضاع واستعادة مصر لمكانتها الإقليمية والقارية والدولية بفضل القيادة السياسية أصبحت الحاجة ملحة لتعديل الدستور لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية.

وأوضح العميري، في بيان اليوم، أن التعديلات الدستورية المطروحة تتعلق بمواد جوهرية وعلى المواطنين أن يعلموا ذلك جيدًا وهذا ما فعله حزب مستقبل وطن في محافظة مطروح، وعقد العديد من الندوات التثقيفية للمواطنين واللقاءات ما يفوق 50 لقاء مباشرًا مع جميع أطياف المواطنين بالمحافظة للإجابة على أهم سؤال يشغل بال الشارع المصري ألا وهو لماذا نعدل الدستور ولماذا في هذا التوقيت وكان هناك تفاعل بين المواطنين والندوات التي عقدها الحزب بعد الإجابة على جميع التفاصيل المتعلقة بالتعديلات سواء من قريب أو من بعيد لقطع الطريق على المشككين وأولئك الذين لا يريدون لمصر استقرارًا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المواطنين بالمحافظة أصبح لديهم قناعة كافية بفكرة التعديلات بفضل هذه الندوات والاجتماعات المتكررة، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة أكبر حشد للاستفتاء على التعديلات الدستورية حال طرحها للتصويت وهذا ينم على علم ووعي وثقافة المواطنين بالمحافظة وأن الجميع يريد استقرار ومزيد من المشروعات القومية والتنموية على أرض الواقع، خاصة بعدما شهدت المنطقة الغربية اهتماما منقطع النظير خلال السنوات الماضية.

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