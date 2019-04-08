افتتاح مشروع النهوض بإنتاجية الإبل احتفالًا بالعيد القومي لجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد :

زار الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محافظة جنوب سيناء؛ في إطار الاحتفالات بعيدها القومي.

وأجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من قيادات المحافظة، زيارة ميدانية إلى محطة بحوث مركز بحوث الصحراء برأس سدر يرافقه الدكتور نعيم مصلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بناء على تكليف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

Advertisements

وحسب بيان، الاثنين، شارك في الزيارة عدد من قيادات مركز بحوث الصحراء ومجموعة من الباحثين والدكتور عبد الله زغلول والدكتور إيهاب يحيى رئيس المحطة وكذلك بعض الضيوف من وزارة الموارد المائية والري.

وافتتح وزير الزراعة، مشروعًا جديدًا للنهوض بإنتاجية الإبل الذي ينفذه مركز بحوث الصحراء بإشراف دكتور أحمد عسكر وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأوضح نعيم مصلحي، إشاده الحاضرين بنجاح المشروع الذي ينفذ لأول مرة بجنوب سيناء بغرض رفع إنتاجية الإبل من اللحوم والألبان وتصنيع منتجاتها.