بمقدم 14 ألف جنيه.. الإسكان تعلن موعد سحب كراسات شقق "الاجتماعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه البدء في سحب كراسات الشروط الخاصة بالإعلان الحادي عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمكاتب البريد المُميكنة، في المحافظات المطروح بها الوحدات، ابتداء من يوم الاثنين الموافق 15/4/2019، ويبدأ التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإليكتروني (www.shmff.gov.eg)، من22/4/2019 : 30/4/2019، لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ولجميع المواطنين (متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة)، لمدة شهر كامل ابتداءً من 1/5/2019 : 31/5/2019.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان، الاثنين: "وافق مجلس الوزراء على طرح وحدات جديدة لتلبية رغبات المواطنين الذين لم يسبق لهم التقدم بمشروع الإسكان الاجتماعي، أو العملاء الذين لم يتم تخصيص وحدات سكنية لهم وسحبوا مقدمات الحجز، وتمت الموافقة على طرح الإعلان الحادي عشر ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي؛ لحجز ما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بنظام التمليك للمواطنين منخفضي الدخل".

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وتابعت: "طرح الشقق بالمناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحي الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بني سويف – الضمرانية وهو بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم)، مشيرة إلى أن المساحة تصل إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، وهو سعر أدنى من السعر المقرر فى الإعلان العاشر البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة فى حدود 10%، وهذا يأتي في إطار خطة الدولة الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة تليق بأهالينا في محافظات الصعيد.

وأضافت عبدالحميد: "يبلغ مقدم جدية الحجز 14 ألف جنيه، واستكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تُحدد طبقاً للسن والدخل) بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40 %، من صافي الدخل الشهري (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى)، على ألا يزيد صافي الدخل السنوى من جميع مصادر الدخل عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (5700 شهرياً)وعن 50400 سنوياً للأعزب(4200 شهرياً)، وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، يتم احتسابه وفقاً لدخل المواطن، مع العلم أن الحد الأدنى لصافيى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى يبلغ 1300 جنيه.

وأشارت إلى أن طرح الإعلان الحادي عشر بمدن الصعيد يأتي في إطار حرص الدولة وجهودها المبذولة لتنمية محافظات ومدن الصعيد، مؤكدة أن الإعلان يقع ضمن خطة تنمية الصعيد التي تعتمدها وزارة الإسكان، ويتضمن المشروع تسهيلات في سعر الوحدة، وطريقة التمويل، فضلاً عن أن الوحدات جاهزة للتسليم الفوري.