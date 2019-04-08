مصر | نيابة أكتوبر تباشر التحقيق مع 10 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وطلقات غير مرخصة

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تباشر نيابة أكتوبر التحقيق مع 10 متهمين ضبط بحوزتهم أسلحة نارية و337 طلقة غير مرخصة.

والبداية عندما قامت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، بحملة أمنية استهدفت عدة مناطق بأنحاء المحافظة، وأسفرت عن ضبط 10 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية و337 طلقة غير مرخصة.

وتمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط 36 متهما بحوزتهم 2682 جرام حشيش، و228 قرص مخدر، و59 جرام هيروين.

يذكر أن ضباط مباحث الجيزة شنو حملة أمنية أستهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، أسفرت عن تنفيذ 26 حكما قضائيا، وضبط 9 مشتبه بهم، و4 متسولين، وإزالة عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.