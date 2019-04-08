شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروع وزارة الصحة للكشف المبكر عن سرطان الثدى × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الصحة والسكان الإستعداد لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالكشف المبكر عن أورام الثدى بين السيدات، فى إطار خطط الدولة لمواجهة السرطان . ”الخليج 365” يستعرض فى تحليل معلوماتى تفاصيل الاستعدادى لمبادرة الرئيس السيسى للكشف المبكر عن أورام الثدى . 1- سيتم تنفيذ المبادرة القومية للكشف المبكر عن سرطان الثدى أول يوليو . 2- المسح يستهدف السيدات فوق الثلاثين عاماً. 3- ستتبع الحملة مراحل وخطوات محددة على غرار ما تم ب "100مليون صحة". Advertisements 4- سيتم عمل مسح مبدئ ثم كشف تأكيدى وفحوصات معملية وتكون البداية بالسونار ثم إجراء الماموجرام. 5- سيتم عمل قائمة بالسيدات المستهدفات بالحى والمحافظة واتباع نظام الكشف الدورى 6 - يراعى فى المسح تاريخ المرض فى الأسرة والأعمار والعوامل الوراثية، ووضع الخطة اللازمة لتطبيق الحملة. 7- ستتم إحالة المصابات للمراكز العلمية ومراكز الأورام الصحية والجامعية ومراكز القطاع الخاص لإجراء الفحوصات وتلقى العلاج اللازم.

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